Катится, катится красочный вагон: в Екатеринбурге начал курсировать новогодний трамвай
Праздничный состав сотрудники ТТУ щедро украсили гирляндами
Фото: ЕТТУ
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Чем ближе Новый год, тем ярче становится Екатеринбург. Все больше фасадов и витрин зданий начинаются светиться разноцветными огоньками гирлянд и поблескивать мишурой. Не остались в стороне и транспортники.
- В новогоднем стиле уже оформлены фасады, входные группы трамвайных и троллейбусных депо, здания ЦДС и иных подразделений предприятия. На воротах Южного трамвайного депо размещен яркий баннер, который извещает горожан, что в 2019 году трамваю исполнится 90 лет, - рассказали в ТТУ.
Но на этом в управлении не остановились и пустили на линию новогодний экскурсионный трамвай, щедро украшенный электрогирляндами.