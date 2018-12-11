2018-12-11T14:26:26+03:00
Общество

Катится, катится красочный вагон: в Екатеринбурге начал курсировать новогодний трамвай

Праздничный состав сотрудники ТТУ щедро украсили гирляндами
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ЕТТУФото: ЕТТУ
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Чем ближе Новый год, тем ярче становится Екатеринбург. Все больше фасадов и витрин зданий начинаются светиться разноцветными огоньками гирлянд и поблескивать мишурой. Не остались в стороне и транспортники.

- В новогоднем стиле уже оформлены фасады, входные группы трамвайных и троллейбусных депо, здания ЦДС и иных подразделений предприятия. На воротах Южного трамвайного депо размещен яркий баннер, который извещает горожан, что в 2019 году трамваю исполнится 90 лет, - рассказали в ТТУ.

Но на этом в управлении не остановились и пустили на линию новогодний экскурсионный трамвай, щедро украшенный электрогирляндами.

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