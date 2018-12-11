«Играли «от ножа»: «Автомобилист» третий раз в сезоне обыграл «Спартак»

11 Дек. 08:28 2018-12-11T14:28:09+03:00

«Шоферы» превзошли москвичей даже несмотря на то, что судья отменил один гол

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«Автомобилист» завершил домашнюю серию победой над «Спартаком». Первыми счет открыли хозяева льда, правда, только во втором периоде - гол забил Алексей Василевский. Гости отыграли шайбу, но Франсис Паре тут же снова вывел команду вперед - 2:1. В середине третьего периода Артем Гареев забросил третью шайбу, а Найджел Доус «в раздевалку» забил четвертый гол.

Фото: ХК "Автомобилист"

- Сказали ребятам играть терпеливо, не удаляться. В своей зоне были небольшие проблемы, теряли игроков, но это понятно, уровень игроков «Автомобилиста» повыше. Прекрасно понимали, что играем с лидером восточной конференции, но не хотели играть вторым номером. Большую часть матча получалось. Три шайбы залетели от коньков наших защитников, один гол отменили, но у нас немного терпения не хватило и подломило нас, - сказал врио главного тренера «Спартака» Игорь Уланов.

Фото: ХК "Автомобилист"

- Соперник очень силен, команда укомплектована во всех линиях. Агрессивная атака, очень много моментов создали, - сказал главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. - Якуб Коварж был на высоте. Благодарю болельщиков за поддержку. Это еще один наш полевой игрок. Попросили сегодня игроков выложиться полностью. И это получилось. Играли сегодня «от ножа». Раз выиграли, значит, правильно готовились.

Фото: ХК "Автомобилист"

Таким образом, «Автомобилист» выиграл всю домашнюю серию, сыграв три матча за четыре дня. «Спартак» в этом сезоне «шоферы» обыгрывают уже третий раз.