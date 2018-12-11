На Урале подельники сняли на железной дороге 20 километров проводов

11 Дек. 07:34 2018-12-11T14:30:23+03:00

Злоумышленников задержали с поличным во время пятой кражи

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Транспортные полицейские Екатеринбурга раскрыли кражу проводов на железной дороге. Обходчики путей рассказали правоохранителям, что на перегонах «Рефт-Разъезд 228 км» и «Рефт-Алтынай» исчезли 20 километров линий воздушной связи.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО

Под подозрение попали два жителя поселка Белокаменный. Полицейские установили за ними слежку, и в один из вечеров приятели привели стражей порядка к путям, где их и взяли с поличным.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО

- Увидев сотрудников полиции, похитители бросились бежать, но были задержаны. Мужчины приезжали на железную дорогу на легковом автомобиле. На нем же увозили в Асбест в пункт приема лома провода, срезанные при помощи специально купленного и подготовленного инструмента, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. - В отношении похитителей возбудили пять уголовных дел.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО

Сумма нанесенного ущерба составила 30 тысяч рублей. Подельникам грозит штраф, трудотерапия или реальный срок до пяти лет.