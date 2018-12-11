Астронавт из Екатеринбурга выйдет в открытый космос, чтобы спасти Железного человека

11 Дек. 07:15 2018-12-11T14:35:20+03:00

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На днях студия Marvel презентовала трейлер заключительной части фильма «Мстителей». В нем главный герой Тони Старк или Железный человек застревает в космосе без еды, воды и кислорода. Долго ему не протянуть, и создатели обратились за помощь к Роскосмосу.

- Привет Роскосмос, не могли бы вы, пожалуйста, спасти Тони Старка! Он застрял где-то в космосе, еда и вода кончились четыре дня назад, а кислорода всего ничего. Мы не знаем, как он протянет. Пожалуйста, помогите! - написано в паблике Marvel во «ВКонтакте».

- Привет, MARVEL, мы услышали вашу просьбу. Завтра супергерои Сергей Прокопьев и Олег Кононенко выйдут в открытый космос, чтобы попробовать обнаружить корабль и спасти Тони при помощи наших секретных разработок. Только никому не рассказывайте, - тут же нашлись в госкорпорации.

Фото: Роскосмос

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев вместе с коллегой Олегом Кононенко действительно сегодня выйдут в открытый космос. Им предстоит вскрыть внешнюю оболочку корабля «Союз» - вспороть тепловакуумную изоляцию и микрометеоритную панель в том месте, где несколько недель назад было обнаружено двухмиллиметровое отверстие.

Астронавты возьмут с поверхности пробы, анализ которых должен установить причину возникновения дыры в корпусе корабля. Вне станции напарники проведут шесть часов.

Этот выход в открытый космос войдет в историю, так как ранее подобные работы не проводились. Дело в том, что «Союз» не предназначен для ремонтных работ на орбите. На нем элементарно нет поручней, за которые космонавты обычно держаться, перемещаясь снаружи по МКС.