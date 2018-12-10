Самостоятельности нет: Директор Свердловской филармонии рассказал сносе дома

СЕГОДНЯ 17:49 2018-12-10T17:49:58+03:00

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Директор Свердловской государственной филармонии Александр Колотурский рассказал о своем видении ситуации, связанной с готовящимся сносом жилой пятиэтажки на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге ради строительства нового зала учреждения.

Руководитель культурного учреждения говорит, что он не имеет прав самостоятельно выбирать земельный участок для возведения нового здания.

- Решения об окончательном принятии проекта пока нет. Но в случае сноса дома я не сомневаюсь, что выкуп квартир должен быть максимально справедливый, - говорит Колотурский.

Также директор филармонии затронул вопрос обследования жилого дома на пригодность к проживанию в нем, которое провели без согласования с его жителями. Как выяснилось, учреждению принадлежат несколько квартир в доме №40 по Карла Либкнехта, поэтому процедуру провели на законных основаниях.

Колотурский убежден, что новый зал филармонии необходим, потому что старый зал не приспособлен для культурной деятельности на современном уровне.

- Мы чуть ли не последние на Урале, кто пользуется залом еще дореволюционной постройки. Новый концертный зал необходим Екатеринбургу, тема обсуждалась много лет и не вызывает сомнений, — объяснил директор филармонии происходящее.

Отметим, что новая площадка может занять место пятиэтажки или же сада Вайнера, где предложил развернуть стройку экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Жильцы дома активно протестуют против переезда, они уже устраивали чаепитие в своем дворе, на которое пришли другой бывший мэр города Евгений Ройзман, депутат Госдумы Андрей Альшевских и участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков.

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