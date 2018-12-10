Убийство на Уктусе, взрыв телебашни и Киркоров: что ищут в интернете уральцы

10 Дек. 17:13 2018-12-10T17:13:39+03:00

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Компания «Яндекс» рассказала о самых популярных запросах в поисковике среди жителей Свердловской области. Топ аналитики компании разделили на несколько категорий по событиям, личностям и кино и музыкальному контенту.

Среди самых популярных событий на Урале с января по декабрь в топ вышли: снос телебашни 24 марта, гастроли «Цирка дю Солей» в июне и жестокое убийство девушек на Уктусе в конце августа.

Среди популярных личностей в лидерах оказались спортсмен Хабиб Нурмагомедов, а также футболисты Игорь Акинфеев и Артем Дзюба. Многих интересовали новости, связанные с уральской чиновницей Ольгой Глацких, которая попала в первую десятку запросов вместе с Николаем Караченцовым, Стивеном Хокингом, Олегом Табаковым и Иосифом Кобзоном.

Уральцы активно интересовались новинками кино. Больше других зрителей интересовали фильмы «Дэдпул 2», «Движение вверх» и «Мстители: война бесконечности», сериалы «Полицейский с Рублевки», «Мажор» и «Домашний арест».

Любители музыки чаще всего слушали новинки от Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», Kazka — «Плакала» и MATRANG — «Медуза». А вот уральская певица Монеточка в десятку по числу запросов попасть не смогла, также как и Сергей Шнуров с несколькими новыми песнями.