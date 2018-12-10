2018-12-10T16:26:22+03:00
Общество

Что будут смотреть бабушки? В Свердловской области отключат все аналоговые телеканалы

Взамен телезрители получат бесплатный доступ к 20 цифровым каналам
Лев Истомин
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Телевизор будет смотреться по новомуТелевизор будет смотреться по новомуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стала известна дата отключения всех аналоговых телеканалов, которые сегодня смотрят в Свердловской области. Минкомсвязи РФ утвердил план по полному переходу на цифровое телевидение для всех регионов страны.

Так, в Свердловской области привычное аналоговое телевидение перестанет функционировать до 3 июня 2019 года. Взамен телезрители получат до конца этого года доступ к 20 бесплатным цифровым каналам, которые будут транслироваться без помех и искажений.

- До конца 2018 года все граждане нашей страны будут иметь возможность принимать бесплатно 20 эфирных телевизионных каналов в цифровом качестве. Таким образом, решена проблема неравного доступа городских и сельских жителей к средствам массовой информации, - отмечено в документе.

Переход на цифровое телевидение проводят по федеральной целевой программе. Созданная сеть включает больше пяти тысяч пунктов цифрового эфирного вещания, три четверти из которых построено «с нуля».

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