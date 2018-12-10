2018-12-10T16:26:22+03:00
Общество

Что будут смотреть бабушки? В Свердловской области отключат все аналоговые телеканалы

Взамен телезрители получат бесплатный доступ к 20 цифровым каналам
Лев Истомин
Поделиться:
Телевизор будет смотреться по новомуТелевизор будет смотреться по новомуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Стала известна дата отключения всех аналоговых телеканалов, которые сегодня смотрят в Свердловской области. Минкомсвязи РФ утвердил план по полному переходу на цифровое телевидение для всех регионов страны.

Так, в Свердловской области привычное аналоговое телевидение перестанет функционировать до 3 июня 2019 года. Взамен телезрители получат до конца этого года доступ к 20 бесплатным цифровым каналам, которые будут транслироваться без помех и искажений.

- До конца 2018 года все граждане нашей страны будут иметь возможность принимать бесплатно 20 эфирных телевизионных каналов в цифровом качестве. Таким образом, решена проблема неравного доступа городских и сельских жителей к средствам массовой информации, - отмечено в документе.

Переход на цифровое телевидение проводят по федеральной целевой программе. Созданная сеть включает больше пяти тысяч пунктов цифрового эфирного вещания, три четверти из которых построено «с нуля».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самостоятельности нет: Директор Свердловской филармонии рассказал сносе дома
Убийство на Уктусе, взрыв телебашни и Киркоров: что ищут в интернете уральцы
В Новой Ляле заведующая детским садом, выписывала воспитателям премии, но забирала их себе
В мэрии Екатеринбурга запустили «калейдоскоп департаментов»
В аэропорту Кольцово из-за треснувшего стекла вынужденно сел борт Тюмень - Уфа
В Екатеринбурге открыли единый центр управления полетами над шестью регионами
Жду сценарий: уральский безработный сыграет «плохого парня» в фильме Гая Ричи
Мэр Екатеринбурга назначил заместителя по вопросам социальной политики
Буш-старший присылал в Свердловск американский самолет с медиками для матери Бориса Ельцина
На трассе Екатеринбург - Тюмень ради установки пешеходных переходов закроют четыре участка
У главы Свердловского Уставного суда появился второй заместитель
Житель Екатеринбурга выследил своего обидчика и поджег его автомобиль
Гостем радио «КП» - Екатеринбург» станет министр здравоохранения Андрей Цветков
«Давайте встряхнемся и дойдем до банка»: телеканал «Союз» упрекнул зрителей в малых пожертвованиях
Оренбургские фтизиатры обсудили актуальные вопросы диагностики туберкулеза
Скандальная «Золушка» больше не будет кормить екатеринбургских школьников
«Спецавтобаза» оштрафована на 40 тысяч за соседство питьевого резерваура и выгребной ямы
В Екатеринбурге алиментщик, испугавшись ареста, за два часа погасил двухгодичный долг
В Нижнем Тагиле УК раскошелится за упавший на голову пенсионера кусок льда
Вторая неделя зимы в Екатеринбурге будет без заморозков и снега
«Автомобилист» на домашнем льду уверенно обыграл пекинский «Куньлунь»
На Урале приемщики лома, подменив металл щебнем, обокрали завод на 16 миллионов рублей
Футболисты «Урала» проиграли в заключительном матче года ФК «Динамо» со счетом 0:4