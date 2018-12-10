2018-12-10T16:02:00+03:00
Общество

В Новой Ляле заведующая детским садом, выписывала воспитателям премии, но забирала их себе

Параллельно женщина фиктивно устроила дворником своего мужа
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Женщине грозит штраф, трудотерапия или реальный тюремный срокЖенщине грозит штраф, трудотерапия или реальный тюремный срокФото: Алексей БУЛАТОВ
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Желание иметь «золотые горы» довело заведующую детским садом «Рябинушка» в Новой Ляле до скамьи подсудимых. Женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Несколько месяцев подряд руководитель выписывала воспитателям премии. Казалось бы, отличная заведующая, но нет. Во-первых, увеличение зарплат было незаконным, а во-вторых, часть денег начальница требовала отдавать ей.

- Стимулирующими выплатами оплачивались штрафы, назначенные заведующей по результатам проверок деятельности дошкольного учреждения, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Кроме того, женщина фиктивно устроила в детский сад на 1,5 ставки дворником своего супруга. При этом свои трудовые функции он не выполнял.

На заведующую завели уголовное дело. Ей может грозить штраф до 80 тысяч рублей, лишение права занимать определенные должности до 5 лет, принудительные работы до 4 лет, арест от 4 до 6 месяцев либо реальный срок до 4 лет.

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