В мэрии Екатеринбурга запустили «калейдоскоп департаментов»
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский запустил механизм перестройки системы управления городом за счет упразднения одних и создания других департаментов.
В структуре администрации Екатеринбурга создадут департаменты внутренней и информационной политики, которые возглавит новый вице-мэр. Произойдет это после того, как решение рассмотрит и утвердит городская дума.
Должность нового вице-мэра, как следует из документа, будет учреждена вместо заместителя главы по организации значимых всероссийских и международных мероприятий. Эту должность се недавнего времени занимает политолог Анатолий Гагарин.
Кроме этого, в мэрии создадут департамент информатизации, а информационно-аналитический департамент заменят департаментом информационной политики. Также будет упразднен комитет по организации значимых и международных мероприятий. Часть функций перейдет к управлению по развитию внешнеэкономических связей.
Известно, что в мэрии скоро начнут работать комитет организационного обеспечения и протокола, департамент кадровой политики и управление по физической культуре и спорту.