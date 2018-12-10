2018-12-10T16:01:14+03:00
Политика

В мэрии Екатеринбурга запустили «калейдоскоп департаментов»

Новый градоначальник Александр Высокинский меняет систему управления городом
Лев Истомин
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В мэрии назрели переменыВ мэрии назрели переменыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский запустил механизм перестройки системы управления городом за счет упразднения одних и создания других департаментов.

В структуре администрации Екатеринбурга создадут департаменты внутренней и информационной политики, которые возглавит новый вице-мэр. Произойдет это после того, как решение рассмотрит и утвердит городская дума.

Должность нового вице-мэра, как следует из документа, будет учреждена вместо заместителя главы по организации значимых всероссийских и международных мероприятий. Эту должность се недавнего времени занимает политолог Анатолий Гагарин.

Кроме этого, в мэрии создадут департамент информатизации, а информационно-аналитический департамент заменят департаментом информационной политики. Также будет упразднен комитет по организации значимых и международных мероприятий. Часть функций перейдет к управлению по развитию внешнеэкономических связей.

Известно, что в мэрии скоро начнут работать комитет организационного обеспечения и протокола, департамент кадровой политики и управление по физической культуре и спорту.

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