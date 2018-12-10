2018-12-10T15:06:33+03:00
Общество

В аэропорту Кольцово из-за треснувшего стекла вынужденно сел борт Тюмень - Уфа

Пассажиров пересадили на резервный самолет
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: сайт авиакомпании UtairФото: сайт авиакомпании Utair
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В воздушной гавани Екатеринбурга сегодня произошла незапланированная посадка. Днем в Кольцово вынужденно сел борт авиакомпании Utair, следующий из Тюмени в Уфу. Во время полета в стекле кабины пилотов образовалась трещина, и экипаж принял решение прервать рейс в ближайшем аэропорту.

- В полете поступил сигнал о повреждении внешнего слоя лобового стекла и в целях безопасности командир принял решение о посадке. Перед полетом воздушное судно прошло предполетную подготовку, неисправностей обнаружено не было, - сообщили в пресс-службе Utair. - Пассажирам предоставили резервный борт. На время ожидания с пассажирами находятся представители Utair. Людям предоставлены еда и напитки.

На данный момент полет продолжен.

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