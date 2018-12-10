2018-12-10T15:15:24+03:00
Общество

В Екатеринбурге открыли единый центр управления полетами над шестью регионами

Теперь потребность пилотов выходить на связь в разы сократится
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Центр будет контролировать 686 тысяч квадратных километров воздушного пространстваЦентр будет контролировать 686 тысяч квадратных километров воздушного пространстваФото: Алексей БУЛАТОВ
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В уральской столице сегодня начал работу укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения. Он расположен в районе аэропорта Кольцово и будет вести аэронавигацию над Удмуртией, Пермским краем, Свердловской, Челябинской, Курганской и Кировской областями.

Суть Центра - упростить взаимодействие между экипажем рейсов с диспетчерскими службами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суть Центра - упростить взаимодействие между экипажем рейсов с диспетчерскими службамиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Центр прекрасен не только архитектурой и дизайном, но и новым современным российским оборудованием и компоновкой помещений для разных служб, что дает возможность работать всем вместе и абсолютно по-новому управлять воздушным движением, - сказал в ходе торжественного открытия министр транспорта РФ Евгений Дитрих. - Хочу, чтобы в результате открытия центра работа нашего воздушного транспорта стала еще более эффективной и безопасной.

Центр будет осуществлять навигацию над территорией шести регионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центр будет осуществлять навигацию над территорией шести регионовФото: Алексей БУЛАТОВ

В общей сложности центр будет контролировать 686 тысяч квадратных километров воздушного пространства, где проходят 86 маршрутов. Суть центра - упростить взаимодействие между экипажем рейсов с диспетчерскими службами. Сейчас транзитные борты вынуждены выходить на связь с каждым из городом. Теперь общение будет происходить только с одним центром.

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