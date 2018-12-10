2018-12-10T14:20:19+03:00
Общество

Жду сценарий: уральский безработный сыграет «плохого парня» в фильме Гая Ричи

Леона Янина пригласили на съемки после того, как он вызвал режиссера на спортивную дуэль в Instagram
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Кинопоиск/соцсетиФото: Кинопоиск/соцсети
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Безработный екатеринбуржец Леон Янин в ближайшее время отправится покорять Голливуд. Мужчину пригласили сняться в фильме Гая Ричи. Предложение от команды культового режиссера поступило уральцу после поста в Instagram.

Леон опубликовал ролик, где он с легкостью тягает большущую автомобильную шину. То же самое он попросил сделать и известного кинематографиста, передав ему своеобразный марафон. Но Ричи переадресовал баттл Джейсону Стейтему. На этом общение со звездами для уральца, казалось, закончено.

Но нет, спустя несколько дней Янину позвонили и пригласили сыграть в фильме вместе с тем самым Джейсоном Стейтемом. Англичанин будет героем, а свердловчанин - «плохим парнем».

- На днях я был в Москве - встречался с продюсерами и юристами. Подписал кое-какие бумаги, - рассказывает Леон. - Мою анкету с параметрами роста, веса, возраста занесли в базу данных потенциальных кандидатов на роли. С меня также сняли мерки одежды. Контракт пока не подписан. На днях я только еще получу сценарий на русском и английском языках. Если меня все устроит, начну учить текст, а весной поеду на пробы.

Последние 16 лет Леон Янин живет в Каменске-Уральском, но до этого был жителем уральской столицы. Два года назад он был близок к подписанию контракта с телеканалом ТНТ, но тогда съемки нового сезона «Реальных пацанов» отложили из-за сериала «Бедные люди» с Ольгой Бузовой.

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