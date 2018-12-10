2018-12-10T13:44:26+03:00
Политика

Мэр Екатеринбурга назначил заместителя по вопросам социальной политики

Правой рукой Александра Высокинского на этом посту станет врач и юрист из Первоуральска
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: екатеринбург.рфФото: екатеринбург.рф
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил своего заместителя по вопросам социальной политики. Этот пост занял Дмитрий Баранов, к своим обязанностям он приступил с сегодняшнего дня.

Дмитрий Баранов является уроженцем Первоуральска. Окончил Свердловский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». В течение десяти лет работал врачом в различных медицинских организациях.

В 2000 году получил второе высшее образование в Уральской академии госслужбы по специальности «Юриспруденция». С 2005 года поступил на муниципальную службу в администрацию Кировского района Екатеринбурга на должность замглавы по социальным вопросам.

Награжден Почетной грамотой Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской гордумы, благодарственным письмом и Малым серебряным знаком Заксобрания Свердловской области, а также Благодарностью Министра спорта РФ.

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