Мэр Екатеринбурга назначил заместителя по вопросам социальной политики
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил своего заместителя по вопросам социальной политики. Этот пост занял Дмитрий Баранов, к своим обязанностям он приступил с сегодняшнего дня.
Дмитрий Баранов является уроженцем Первоуральска. Окончил Свердловский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». В течение десяти лет работал врачом в различных медицинских организациях.
В 2000 году получил второе высшее образование в Уральской академии госслужбы по специальности «Юриспруденция». С 2005 года поступил на муниципальную службу в администрацию Кировского района Екатеринбурга на должность заместителя главы по социальным вопросам.
Награжден почетной грамотой главы Екатеринбурга - председателя Екатеринбургской гордумы, благодарственным письмом и Малым серебряным знаком Заксобрания Свердловской области, а также благодарностью министра спорта РФ.