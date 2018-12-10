2018-12-10T15:22:59+03:00
Общество

Буш-старший присылал в Свердловск американский самолет с медиками для матери Бориса Ельцина

Президентов США и России связывали теплые отношения
Лев Истомин
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Вдова первого президента вспомнила времена теплых отношений между США и РоссиейВдова первого президента вспомнила времена теплых отношений между США и РоссиейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вдова первого президента России Наина Ельцина на минувшей неделе направила телеграмму с соболезнованиями семье сына экс-президента США Джорджа Буша-старшего, а также бывшему американскому президенту Джорджу Бушу-младшему и его супруге Лоре.

- Примите самые искренние соболезнования. Это огромная потеря, - написала Наина Иосифовна, слова которой передает еg.ru.

Первый президент России Борис Ельцин был в постоянном контакте со своим американским коллегой во время борьбы с путчистами. Буш-старший в то нелегкое для нашей страны время без колебаний поддержал первого президента России. Тогда же установились хорошие отношения между лидерами двух стран.

Наина Ельцина вспоминает, что когда Джордж-Буш старший узнал о тяжелой болезни матери Бориса Ельцина, то сразу же прислал в Свердловск медицинский самолет, на борту которого были американские врачи.

Напомним, что экс-президент Соединенных Штатов Джордж Буш-старший скончался 30 ноября 2018 года в возрасте 94 лет. Он стал первым в истории США бывшим президентом, достигшим столь преклонного возраста.

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