У главы Свердловского Уставного суда появился второй заместитель

10 Дек. 12:04 2018-12-10T15:45:45+03:00

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В Установном суде Свердловской области произошли кадровые перестановки. У председателя Вадима Пантелеева появился второй заместитель. Долгие годы глава суда работал с одним замом - Антоном Казанцевым. Теперь к нему присоединится Наталья Крисько. Такое решение было принято судьями на закрытом заседании.

- Назначить на должность заместителя председателя Уставного суда Свердловской области судью Крисько Наталью Германовну, - говорится на сайте суда.

На данный момент в Уставном суде региона работают четыре судьи. Кроме Пантелеева, Крисько и Казанцева, должность занимает Роман Тараборин.