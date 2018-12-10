2018-12-10T12:05:40+03:00
Общество

У главы Свердловского Уставного суда появился второй заместитель

Пост заняла Наталья Крисько
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Решение было принято судьями на закрытом заседанииРешение было принято судьями на закрытом заседанииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Установном суде Свердловской области произошли кадровые перестановки. У председателя Вадима Пантелеева появился второй заместитель. Долгие годы глава суда работал с одним замом - Антоном Казанцевым. Теперь к нему присоединится Наталья Крисько. Такое решение было принято судьями на закрытом заседании.

- Назначить на должность заместителя председателя Уставного Суда Свердловской области судью Крисько Наталью Германовну, - говорится на сайте суда.

На данный момент в Уставном суде региона работают четыре судьи. Кроме Пантелеева, Крисько и Казанцева, должность занимает Роман Тараборин.

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