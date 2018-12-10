У главы Свердловского Уставного суда появился второй заместитель
Пост заняла Наталья Крисько
Решение было принято судьями на закрытом заседанииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Установном суде Свердловской области произошли кадровые перестановки. У председателя Вадима Пантелеева появился второй заместитель. Долгие годы глава суда работал с одним замом - Антоном Казанцевым. Теперь к нему присоединится Наталья Крисько. Такое решение было принято судьями на закрытом заседании.
- Назначить на должность заместителя председателя Уставного суда Свердловской области судью Крисько Наталью Германовну, - говорится на сайте суда.
На данный момент в Уставном суде региона работают четыре судьи. Кроме Пантелеева, Крисько и Казанцева, должность занимает Роман Тараборин.