2018-12-10T15:46:39+03:00
Происшествия

Житель Екатеринбурга выследил своего обидчика и поджег его автомобиль

Иномарка выгорела ночью 7 декабря
Олег Галимов
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Мужчине грозит до 5 лет колонии. Фото: УМВД по ЕкатеринбургуМужчине грозит до 5 лет колонии. Фото: УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге полицейские задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге Citroen. Иномарка вспыхнула ночью 7 декабря во дворе на Родонитовой. После опроса очевидцев экипаж ДПС задержал поджигателя, пытавшегося скрыться на Volkswagen Polo.

- Со слов задержанного, мотивом преступления послужила месть за некогда произошедший конфликт на дороге с потерпевшим, - рассказали в пресс-группе городской полиции. - Выбрав темное время суток, 7 декабря злоумышленник, взяв с собой четырехлитровую канистру с бензином, подъехал на автомобиле к иномарке обидчика, облил ее горючей жидкостью, поджег спичками и скрылся.

Подозреваемый уже написал явку с повинной. В отношении него возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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