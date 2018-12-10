«Давайте встряхнемся и дойдем до банка»: телеканал «Союз» упрекнул зрителей в малых пожертвованиях

СЕГОДНЯ 11:11 2018-12-10T11:16:30+03:00

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Православный телеканал «Союз» в одном из своих эфиров намекнул зрителям в недостаточности тех пожертвований, которые они делают. По признанию сотрудников, вещание канала происходит исключительно на деньги благотворителей и ежемесячно требует миллионы рублей. Обычно эту сумму удавалось собирать, но за последний месяц образовалась «недостача».

- Это ваша благодарность за ту духовную пищу, что дает «Союз». И что же мы имеем. Среднее пожертвование с человека - 200 рублей. За месяц мы собираем 20 миллионов. То есть в поддержке участвует 100 тысяч зрителей. А по телеизмерениям нас постоянно смотрит миллион человек. Миллион смотрит, а благодарят 100 тысяч, - сказал ведущий. - Духовная пища телеканала намного больше тех 100 рублей, к внесению которых мы вас все время призываем. Давайте встряхнемся, сбросим оцепенение, дотянемся до телефона или компьютера, дойдем до отделения банка и внесем свою лепту.

Тех, кто смотрит передачи «Союза» на халяву, ведущий сравнил с «евангельскими неблагодарными», зачитав фрагмент из Евангелие от Луки. В отрывке говорится о том, как Иисус исцелил 10 прокаженных, но только один поблагодарил его за это.