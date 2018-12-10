Оренбургские фтизиатры обсудили актуальные вопросы диагностики туберкулеза

СЕГОДНЯ 10:56 2018-12-10T10:56:45+03:00

Медики убеждены в благотворном влиянии искусства на духовное и физическое состояние пациентов

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6 декабря в городском клиническом противотуберкулезном диспансере Оренбурга состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы выявления туберкулеза в городе Оренбурге», организованная специалистами медицинского учреждения совместно с региональным минздравом.

Представители медицинских организаций областного центра обсудили вопросы раннего выявления заболевания, в том числе в общей лечебной сети, совершенствования качества лабораторной диагностики и лечения туберкулеза. Были проведены практические занятия с врачами-лаборантами и медицинскими лабораторными техниками по методикам проведения исследований на кислотоустойчивые микобактерии и оценке результатов.

В этот же день в медицинском учреждении открылась выставка оренбургского художника Евгения Панина, выпускника Санкт Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица.

Сотрудникам диспансера и участникам конференции представлены работы, выполненные в оригинальном жанре. По словам Александра Логинова, главного врача городского клинического противотуберклузного диспансера Оренбурга, «искусство благотворно влияет на духовное и физическое состояние пациентов», поэтому в стационарных отделениях диспансера планируется дальнейшее проведение выставки картин.