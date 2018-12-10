2018-12-10T10:42:49+03:00
Общество

Скандальная «Золушка» больше не будет кормить екатеринбургских школьников

Среди победителей уже состоявшихся конкурсных процедур на следующий год этого МУПа нет
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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По контракту «Золушка» кормила 20 городских школПо контракту «Золушка» кормила 20 городских школФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге скандально известное МУП «Золушка» может закончить сотрудничество с городскими школами. Последний контракт, по которому предприятие обеспечивало учеников горячим питанием, истекает 31 декабря. Но, кажется, желающих продлить его с «Золушкой» на следующий год нет.

- В настоящее время проводятся конкурсные процедуры для определения предприятий общественного питания, которые будут обеспечивать питание школьников в муниципальных общеобразовательных организациях в 2019 году. Среди победителей уже состоявшихся конкурсных процедур нет ЕМУП «ШБС Золушка», - говорится в ответе за подписью мэра Александра Высокинского депутату Госдумы Андрею Альшевских.

Фото: Facebook Андрея Альшевских

Фото: Facebook Андрея Альшевских

По контракту «Золушка» кормила 20 городских школ: № 3, 5, 10, 16, 17, 19, 55, 64, 65, 70, 85, 93, 109, 120, 140, 154, 161, 173, 175 и 181. До конца года она продолжил обеспечивать учреждения едой.

«Золушка» несколько раз оказывалась в центер скандалов. Из-за кишечной инфекции закрывалась школа № 85. Затем на бахгалтера предприятия завели уголовное дело по статье «Мошенничество». А еще ранее сотрудницу «Золушка» уличили в раскладывании обеденных порций голыми руками.

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