2018-12-10T09:53:21+03:00
Общество

«Спецавтобаза» оштрафована на 40 тысяч за соседство питьевого резерваура и выгребной ямы

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В ходе проверки санврачи обнаружили в работе МУПа сразу несколько угроз здоровью людей и загрязнению окружающей средыВ ходе проверки санврачи обнаружили в работе МУПа сразу несколько угроз здоровью людей и загрязнению окружающей средыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Роспотребнадзор оштрафовал «Спецавтобазу» за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. В ходе проверки санврачи обнаружили в работе МУПа сразу несколько угроз здоровью людей и загрязнению окружающей среды.

На производственной площадке полигона ТБО «Северный» в Верхней Пышме персонал обеспечивался сомнительной водой. Из подземного источника вода поступает в накопительный резервуар, а оттуда распределяется в раковину, туалет и душевую. Все бы ничего, но сам бак располагается на полигоне, являющемся объектом химического и микробиологического загрязнения подземных вод.

Кроме того, в десяти метрах находится выгребная яма для стоков из туалета и душевой. При этом документов на ее использование у МУПа нет.

- Также в помещениях производственных площадок на Посадской в Екатеринбурге, полигонов ТБО «Широкореченский» и «Северный» не обеспечивается регулярное обследование и численность грызунов, не определяется заселенность объектов ими. Станки для механической обработки металла не оборудованы местной вытяжной вентиляцией с пневматическим пылестружкоприемником, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

В отношении «Спецавтобаза» вынесено три постановления о нарушении и выписаны штрафы на 40 тысяч рублей.

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