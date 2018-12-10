2018-12-10T15:53:14+03:00
Общество

В Екатеринбурге алиментщик, испугавшись ареста, за два часа погасил двухгодичный долг

Мужчина не заплатил своей дочери 700 тысяч рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Мужчина должен был выплачивать своей 11-летней дочери 1/4 часть всех доходовМужчина должен был выплачивать своей 11-летней дочери 1/4 часть всех доходовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге стало на одного злостного алиментщика меньше. Мужчина должен был выплачивать своей 11-летней дочери 1/4 часть всех доходов, но постоянно придумывал причины, чтобы экономить на ребенке. В итоге за два года сумма долга по алиментам достигла 700 тысяч рублей.

- Должник был вызван на прием к судебному приставу-исполнителю для объяснений о причинах неуплаты. Мужчина пояснил, что может погасить лишь часть суммы. Однако ему возразили, что такая задолженность и уклонение от уплаты алиментов более двух лет является поводом для составления протокола об административном правонарушении, что влечет наказание в виде обязательных работ или административного ареста, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Испугавшись заточения, горе-отец уже через пару часов собрал всю сумму. Деньги сразу же были переданы бывшей супруге должника.

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