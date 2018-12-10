2018-12-10T08:59:43+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле УК раскошелится за упавший на голову пенсионера кусок льда

Пострадавший получил рваную рану
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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От удара мужчина чуть было не потерял сознаниеОт удара мужчина чуть было не потерял сознаниеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле прокуратура помогла местному жителю отсудить у управляющей компании компенсацию за моральный вред. На жителя дома на улице Окунева, 13 с крыши упала ледяная глыба. Инцидент произошел, когда пенсионер разговарил на крыльце с соседом. Пострадавший получил рваную ссадину и был вынужден обратиться в травматологический пункт.

- Согласно Жилищного кодекса РФ, управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания, надлежащее содержание общего имущества, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком дом, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Но в период таяния снега УК меры по своевременной очистке крыши дома не принимались.

Прокуратура направила в суд иск. За рассеченную голову служители Фемиды обязали УК выплатить пенсионеру шесть тысяч рублей.

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