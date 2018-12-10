2018-12-10T07:59:47+03:00
Общество

Вторая неделя зимы в Екатеринбурге будет без заморозков и снега

Дневная температура составит -5-7 градусов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Самым теплым днем станет средаСамым теплым днем станет средаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В уральской столице теплая зима задержится еще, минимум, на неделю. По прогнозам синоптиков, в Екатеринбурге в ближайшие дни не будет не только заморозков, но даже снега и ветра.

В понедельник, 10 декабря, дневная температура воздуха составит -7 градусов. Будет переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер юго-западный 2 метра в секунду.

Во вторник, 11 декабря, днем ожидается -6 градусов, ночью -9. В этот день будет облачно с прояснениями, временами осадки. Ветер западный 2 метра в секунду.

В среду, 12 декабря, синоптики обещают солнечную погоду, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Днем столбики термометров опустятся до -5 градусов, ночью до -8.

В четверг, 13 декабря, днем будет -5 градусов, ночью -8. Переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду.

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