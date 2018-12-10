«Автомобилист» на домашнем льду уверенно обыграл пекинский «Куньлунь»

10 Дек. 07:33 2018-12-10T15:59:38+03:00

Уральцы вырвали победу, несмотря на то, что после первого периода гости вели 2:0

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«Автомобилист» второй раз в сезоне обыграл китайский клуб «Куньлунь». Несмотря на итог, матч выдался для «шоферов» напряженным.

Фото: ХК "Автомобилист"

Весь первый период хозяевам приходилось лишь обороняться. Пекинская команда не давала прорваться на свою половину площадки. Но и защита у уральцев не клеилась. На перерыв команды ушли со счетом 2:0 в пользу гостей.

- Однако во втором временном отрезке подопечные Андрея Мартемьянова смогли собраться. Сначала Анатолий Голышев сократил отставание, затем Франсис Паре сравнял счет, а Максим Рассейкин вывел «Автомобилист» вперед - 2:3, - рассказали в пресс-службе уральского клуба.

Фото: ХК "Автомобилист"

На 54-й минуте «Куньлунь» отыграл эту шайбу, но почти сразу же остался в меньшинстве, чем и воспользовался «Автомобилист». Степан Хрипунов забил четвертый гол, а Стефан Да Коста - пятый.