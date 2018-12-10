На Урале приемщики лома, подменив металл щебнем, обокрали завод на 16 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 07:13 2018-12-10T07:13:02+03:00

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В Екатеринбурге будут судить банду мошенников, обокравших предприятие, на котором они же сами и работали.

По версии следствия, инициатором стал начальник цеха заготовки и переработки черного металлолома в Производственном участке № 2. Вместе с тремя сообщниками из числа подчиненных мужчина организовал на производственный участок поставку шлакового щебня.

Изготавливая поддельные документы, рабочие принимали камни как лом черных металлов. При этом они использовали данные людей, которые никогда не сдавали лом и вообще не подозревали, что их имена фигурируют в «липовых» накладных.

- Используя подложные документы под предлогом расчета с физическими лицами - якобы поставщиками лома черных металлов, либо получая их наличными от представителей юридических лиц, члены организованной группы совершили хищение свыше 16 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Коллегам-подельникам грозит до 10 лет колонии со штрафом до одного миллиона рублей.