Футболисты «Урала» проиграли в заключительном матче года ФК «Динамо» со счетом 0:4

9 Дек. 17:21 2018-12-09T17:22:03+03:00

Изменить размер текста: A A

С самого начала игра с московской командой «Динамо» у футбольного клуба «Урал» не задалась. Весь матч голубо-белые провели в атаке, постоянно захватывая ворота соперника. Первым счастливчиком оказался Жоаозиньо, он пробрался в штрафную «шмелей» и и отправил мяч в верхний угол. Вратарю нашей команды, Годзюру, поймать мяч просто не представлялось возможным - таким мощным и точным был удар.

Изредка уральцам удавалось забрать мяч. Наш нападающий Кулаков сделал пас Ильину. Но форварду не удалось забить долгожданный гол - помешали соперники. А вот нападающий противника отправил мяч совсем рядом со штангой. Еще пару раз уральской команде, а именно Эль Кабиру, удавалось взять игру под свой контроль. Но забить так и не получилось. Зато футболисты «Динамо» увеличили разрыв еще на два мяча. Отличились Теттех и Козлов.

Нашим футболистам так и не удалось забить ни одного голаФото: ФК "Урал"

Фото: ФК "Урал"

- Наша команда потерпела обидное поражение в Химках, в матче, где у «Урала», в отличие от соперников, не получилось вообще ничего, - рассказывается на официальном сайте ФК «Урал». - Увы, закончить 2018 год на мажорной ноте не удалось. Тем злее наши футболисты будут весной, когда придет пора решающих матчей в чемпионате и Кубке России.

Однако у уральской команды был реальный шанс проиграть «Динамо» не в сухую. Но удачным случаем не смог воспользоваться Панюков. Приняв мяч от Меркулова, форвард «Урала» оказался лицо к лицу с голкипером противника Шуниным, но забить мяч ему не удалось.