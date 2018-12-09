2018-12-09T14:21:37+03:00
Общество

Стало известно, когда в Екатеринбург привезут главную новогоднюю ёлку

Зеленую красавицу должны были доставить в центр города еще утром субботы
Дарья РЯБОВА
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Пушистая ёлочка приедет в Екатеринбург в понедельникПушистая ёлочка приедет в Екатеринбург в понедельникФото: Алексей БУЛАТОВ
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Новый год в уральской столице в этом году будет особенным, ведь в самом центре города, на площади 1905 года, впервые за много лет установят настоящую ель. В субботу утром рабочие Нижнесергинского лесничества начали рубить 65-летнюю ёлочку, правда, ствол дерева треснул, иными словами, елку сломали. И лесничим пришлось обратить свой взгляд на всеобщую любимицу, пушистую и высокую 80-летнюю ель. За неё долго боялись взяться, ведь такую громадину сложно везти по улицам города. Пришлось бы перекрывать дороги. Но случилось непредвиденное - в ночи ёлочку остановили сотрудники ГИБДД.

Тем временем в субботу с утра на площади 1905 года столпились горожане, чтоб посмотреть на колючую высокую красавицу, но её так и не привезли. В ледовый городок доставили лишь ёлочки поменьше. Все стали гадать, когда ждать главную новогоднюю ель. И Администрация Екатеринбурга дала ответ на этот вопрос.

Зеленую красавицу Екатеринбург ждет уже два дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зеленую красавицу Екатеринбург ждет уже два дняФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Ёлку привезут в понедельник в девять вечера, - уверил Анатолий Карманов, пресс-секретарь администрации города.

Остается ждать виновницу торжества, которая украсит собой уральскую столицу. В ледовом городке на площади 1905 года в этот раз будет царить настоящая сказка. Живые ели, ледовые фигуры из сказов Бажова, горки и лабиринты.

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