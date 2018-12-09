2018-12-09T13:17:01+03:00
Общество

«Попросили погладить и увезли на машине»: в Екатеринбурге у бабушки украли чихуахуа

Внук несчастной женщины просит вернуть собаку, ведь для бабушки она была делом всей жизни
Дарья РЯБОВА
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Чихуахуа по кличке Майка, которую украли у бабушки Фото: Сергей КурочкинЧихуахуа по кличке Майка, которую украли у бабушки Фото: Сергей КурочкинФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В субботу поздним вечером пожилая женщина, как обычно, выгуливала любимого питомца - пятилетнюю собачку породы чихуахуа. Прогуливались они в микрорайоне Синие камни возле дома Бычковой,10. На хвостатого друга нередко обращали внимание прохожие, поэтому бабушка не удивилась, когда к ней подошел мужчина и попросил погладить пса. «У меня в машине ребенок сидит. Можно и ему поласкать собачку», - учтиво поинтересовался прохожий. Добродушная женщина согласилась - дала посмотреть собачку, чтоб порадовать дитя. Ничто, казалось бы, не предвещало беды, как вдруг двери машины закрылись и она резко рванула с места. Ни марки, ни номеров машины женщина не запомнила. От собаки остался лишь ошейник, который похитители выбросили в окно, проехав несколько метров.

- Если вы читаете это, верните, пожалуйста собаку, - обращается внук пострадавшей Сергей Курочкин. - Она никакой ценности не представляет. Собака замкнутая, идёт на контакт только с хозяйкой, чужих боится и прячется в углы, под диван. Мы забирали ее из питомника, она не может рожать. Бабуля очень сильно переживает, места себе не находит, ревёт. Ей может стать хуже, она перенесла уже три операции на сердце, ещё и деда похоронила. Поймите, для людей в преклонном возрасте животные очень много значат. Для вас собака, как игрушка, а для бабушки она - дело жизни, можно сказать.

Похитили девочку чихуахуа в возрасте четырех лет по кличке Майка, есть клеймо. Особая примета - не может лаять, так как делали операцию на связки. Сергей просит людей, забравших пса, отнести собаку в любую ближайшую ветеринарную клинику. А если вы увидите чихуахуа с похожими приметами, то, пожалуйста, не проходите мимо.

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