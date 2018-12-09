2018-12-09T13:17:01+03:00
Общество

«Попросили погладить и увезли на машине»: в Екатеринбурге у бабушки украли чихуахуа

Внук несчастной женщины просит вернуть собаку, ведь для бабушки она была делом всей жизни
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Чихуахуа по кличке Майка, которую украли у бабушки Фото: Сергей КурочкинЧихуахуа по кличке Майка, которую украли у бабушки Фото: Сергей КурочкинФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В субботу поздним вечером пожилая женщина, как обычно, выгуливала любимого питомца - пятилетнюю собачку породы чихуахуа. Прогуливались они в микрорайоне Синие камни возле дома Бычковой,10. На хвостатого друга нередко обращали внимание прохожие, поэтому бабушка не удивилась, когда к ней подошел мужчина и попросил погладить пса. «У меня в машине ребенок сидит. Можно и ему поласкать собачку», - учтиво поинтересовался прохожий. Добродушная женщина согласилась - дала посмотреть собачку, чтоб порадовать дитя. Ничто, казалось бы, не предвещало беды, как вдруг двери машины закрылись и она резко рванула с места. Ни марки, ни номеров машины женщина не запомнила. От собаки остался лишь ошейник, который похитители выбросили в окно, проехав несколько метров.

- Если вы читаете это, верните, пожалуйста собаку, - обращается внук пострадавшей Сергей Курочкин. - Она никакой ценности не представляет. Собака замкнутая, идёт на контакт только с хозяйкой, чужих боится и прячется в углы, под диван. Мы забирали ее из питомника, она не может рожать. Бабуля очень сильно переживает, места себе не находит, ревёт. Ей может стать хуже, она перенесла уже три операции на сердце, ещё и деда похоронила. Поймите, для людей в преклонном возрасте животные очень много значат. Для вас собака, как игрушка, а для бабушки она - дело жизни, можно сказать.

Похитили девочку чихуахуа в возрасте четырех лет по кличке Майка, есть клеймо. Особая примета - не может лаять, так как делали операцию на связки. Сергей просит людей, забравших пса, отнести собаку в любую ближайшую ветеринарную клинику. А если вы увидите чихуахуа с похожими приметами, то, пожалуйста, не проходите мимо.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Средний Урал получит из федеральной казны 630 миллионов на дороги
Стало известно, из-за чего в Екатеринбурге убрали экспериментальный знак «Уступи всем, и можно направо»
Свердловским должникам на новогодние праздники вернут тепло и свет
Ситуация тяжёлая: за год на дорогах Среднего Урала погибло 345 человек
В Екатеринбурге улица Боевых дружин будет закрыта для транспорта еще полгода
Главную елку Екатеринбурга украсят светодиодным шатром
В Каменск-Уральском горе-мастер, пытаясь отремонтировать газовую плиту, спалил дом соседки
Притормози, водитель: на свердловских трассах установили новые камеры фиксации нарушений
Ехал на собеседование: на Урале водитель Renault погиб, врезавшись в стелу
В Екатеринбурге снесли парковку для грузовиков, перекрывшую выход к электричке
В Екатеринбурге в своем садовом доме сгорел 70-летний пенсионер
На скульптуры «Екатеринбург Арены» надели гигантские колпаки Деда Мороза
Свердловский губернатор презентовал мэрам своего нового зама
В аэропорту «Кольцово» изменили правила парковки
С небес на землю: депутаты Гордумы Екатеринбурга утвердят себе новые надбавки
Свердловские муниципалитеты получат на соцразвитие 104 миллиарда рублей
Уралец в свой день рождения расстрелял двоих соседей, попросивших его убавить музыку
Екатеринбургские льготники не торопятся записывать своих детей в первый класс
Начальник свердловской полиции раскритиковал работу миграционного отдела Верх-Исетского района
Свердловчане задолжали за коммунальные услуги 27 миллиардов рублей