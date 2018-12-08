2018-12-08T15:29:22+03:00
Общество

В Екатеринбурге начали сносить незаконные киоски с фейерверками

Два уже снесли
Елена БЛАГИНИНА
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Фото: администрация ЕкатеринбургаФото: администрация Екатеринбурга
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В Екатеринбурге провели рейд по выявлению незаконных нестационарных объектов и начали сносить киоски, в которых торгуют хлопушками и фейерверками.

На штрафстоянку вывезли нелегальные торговые объекты по адресам: улица Щербакова, 4 и улица Щорса, 29.

- Традиционно в преддверии Нового года активизируются предприниматели, занимающиеся продажей пиротехники, - рассказал Андрей Никишин, и.о. заместителя главы Администрации Чкаловского района города Екатеринбурга. - Однако необходимо, чтобы такая торговля велась легально, в строгом соответствии с постановлением Администрации города Екатеринбурга. Несколько дней назад мы проверяли павильоны по этим адресам вместе с сотрудниками прокуратуры Чкаловского района, пожарного надзора. Было выявлено, что эти объекты являются незаконными, поэтому мы сегодня производим демонтаж этих нелегальных точек торговли. Вообще эта работа ведется в регулярном режиме.

Также Никишин подчеркнул, что предприниматели, которые ставят свои объекты без каких-либо разрешительных документов, должны понимать, что рано или поздно такие сооружения будут демонтированы.

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