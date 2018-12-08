2018-12-08T15:29:22+03:00
Общество

В Екатеринбурге начали сносить незаконные киоски с фейерверками

Два уже снесли
Елена БЛАГИНИНА
Поделиться:
Фото: администрация ЕкатеринбургаФото: администрация Екатеринбурга
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге провели рейд по выявлению незаконных нестационарных объектов и начали сносить киоски, в которых торгуют хлопушками и фейерверками.

На штрафстоянку вывезли нелегальные торговые объекты по адресам: улица Щербакова, 4 и улица Щорса, 29.

- Традиционно в преддверии Нового года активизируются предприниматели, занимающиеся продажей пиротехники, - рассказал Андрей Никишин, и.о. заместителя главы Администрации Чкаловского района города Екатеринбурга. - Однако необходимо, чтобы такая торговля велась легально, в строгом соответствии с постановлением Администрации города Екатеринбурга. Несколько дней назад мы проверяли павильоны по этим адресам вместе с сотрудниками прокуратуры Чкаловского района, пожарного надзора. Было выявлено, что эти объекты являются незаконными, поэтому мы сегодня производим демонтаж этих нелегальных точек торговли. Вообще эта работа ведется в регулярном режиме.

Также Никишин подчеркнул, что предприниматели, которые ставят свои объекты без каких-либо разрешительных документов, должны понимать, что рано или поздно такие сооружения будут демонтированы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
3 500 человек приняли участие в крестном ходе в память святой Екатерины
В Краснолесье повесили чучело строителя
Уральского бизнесмена, который пропал на своей "ГАЗели" нашли погибшим
Подростки из Екатеринбурга выиграли мировой конкурс робототехники в Дубае
На Крауля - Токарей произошло смертельное ДТП
Жириновский научит уральскую чиновницу Ольгу Глацких говорить с молодежью
Президент Путин обновил судейский состав на Урале
Компактность – наше все: Екатеринбург будут застраивать по мировым стандартам
Прокуратура проверит законность 12-часовой задержки рейса Екатеринбург-Нячанг
В Екатеринбурге суд оставил под стражей блогера Александра Устинова
На ЕКАДе при столкновении двух фур погиб 71-летний дальнобойщик
Новой главой свердловских приставов стала начальница челябинского УФССП
«Она же извинилась»: чемпион Сергей Чепиков заступился за уральскую чиновницу Глацких
На телевидении отказываются показывать детский фильм, снятый по повести Крапивина
Прочитал и задумался: губернатор Евгений Куйвашев продаст на аукционе любимые книги
На дороге возле Режа перевернулась семья с ребенком
Пропавшая неделю назад нижнетагильская школьница нашлась в ТРЦ Екатеринбурга