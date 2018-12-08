2018-12-08T14:12:50+03:00
Общество

3 500 человек приняли участие в крестном ходе в память святой Екатерины

Во главе шествия несли икону Великомученицы с частицами ее мощей
Елена БЛАГИНИНА
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Фото: Епархия ЕкатеринбургаФото: Епархия Екатеринбурга
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7 декабря 2018 года в Екатеринбурге прошел общегородской праздничный крестный ход в память святой великомученицы Екатерины – Небесной покровительницы города.

- Молитвенное шествие прошло от Свято-Троицкого кафедрального соборе и до часовни великомученицы Екатерины, - рассказывают в пресс-службе Екатеринбургской епархии.- Люди прошли по улицам Куйбышева, Гоголя и Пушкина до площади Труда.

Во главе крестного хода пронесли икону великомученицы Екатерины - покровительницы города - с частицами ее мощей.

Всего в крестном ходе приняло участие порядка 3 500 человек.

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