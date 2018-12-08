2018-12-08T14:12:50+03:00
Общество

3 500 человек приняли участие в крестном ходе в память святой Екатерины

Во главе шествия несли икону Великомученицы с частицами ее мощей
Елена БЛАГИНИНА
Поделиться:
Фото: Епархия ЕкатеринбургаФото: Епархия Екатеринбурга
Изменить размер текста:

7 декабря 2018 года в Екатеринбурге прошел общегородской праздничный крестный ход в память святой великомученицы Екатерины – Небесной покровительницы города.

- Молитвенное шествие прошло от Свято-Троицкого кафедрального соборе и до часовни великомученицы Екатерины, - рассказывают в пресс-службе Екатеринбургской епархии.- Люди прошли по улицам Куйбышева, Гоголя и Пушкина до площади Труда.

Во главе крестного хода пронесли икону великомученицы Екатерины - покровительницы города - с частицами ее мощей.

Всего в крестном ходе приняло участие порядка 3 500 человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге начали сносить незаконные киоски с фейерверками
В Краснолесье повесили чучело строителя
Уральского бизнесмена, который пропал на своей "ГАЗели" нашли погибшим
Подростки из Екатеринбурга выиграли мировой конкурс робототехники в Дубае
На Крауля - Токарей произошло смертельное ДТП
Жириновский научит уральскую чиновницу Ольгу Глацких говорить с молодежью
Президент Путин обновил судейский состав на Урале
Компактность – наше все: Екатеринбург будут застраивать по мировым стандартам
Прокуратура проверит законность 12-часовой задержки рейса Екатеринбург-Нячанг
В Екатеринбурге суд оставил под стражей блогера Александра Устинова
На ЕКАДе при столкновении двух фур погиб 71-летний дальнобойщик
Новой главой свердловских приставов стала начальница челябинского УФССП
«Она же извинилась»: чемпион Сергей Чепиков заступился за уральскую чиновницу Глацких
На телевидении отказываются показывать детский фильм, снятый по повести Крапивина
Прочитал и задумался: губернатор Евгений Куйвашев продаст на аукционе любимые книги
На дороге возле Режа перевернулась семья с ребенком
Пропавшая неделю назад нижнетагильская школьница нашлась в ТРЦ Екатеринбурга