В Краснолесье повесили чучело строителя
Фото: Типичный Екатеринбург
Жители микрорайона Краснолесье уже давно выступают против застройки березовой рощи. На территории небольшого парка, в котором можно прогуляться с детьми и подышать свежим воздухом, собираются построить несколько домов и социальных объектов. Но местные не хотят окружать себя "бетонными коробками" и просят сохранить небольшой зеленый участок. Надо признать, делают это весьма оригинально.
На улице появилась фигура строителя в форме, сделанная из подручных материалов. Мужчина висит на дереве.
- Сын шел с тренировки и увидел вот такую картину. С головой дружит тот, кто это все делает? Недавно всё краской облили красной и написали "Дома на крови"! Сколько можно это делать? Дети ходят и все это видят, да и взрослый бы испугался!» — написала в группу "Типичный Екатеринбург" местная жительница Юлия.
Кто повесил устрашающую фигуру пока неизвестно - автор не стал указывать свою личность.