2018-12-08T13:24:18+03:00
Общество

В Краснолесье повесили чучело строителя

Возможно, это форма акции протеста против застройки березовой рощи
Елена БЛАГИНИНА
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Фото: Типичный Екатеринбург

Фото: Типичный Екатеринбург

Жители микрорайона Краснолесье уже давно выступают против застройки березовой рощи. На территории небольшого парка, в котором можно прогуляться с детьми и подышать свежим воздухом, собираются построить несколько домов и социальных объектов. Но местные не хотят окружать себя "бетонными коробками" и просят сохранить небольшой зеленый участок. Надо признать, делают это весьма оригинально.

На улице появилась фигура строителя в форме, сделанная из подручных материалов. Мужчина висит на дереве.

- Сын шел с тренировки и увидел вот такую картину. С головой дружит тот, кто это все делает? Недавно всё краской облили красной и написали "Дома на крови"! Сколько можно это делать? Дети ходят и все это видят, да и взрослый бы испугался!» — написала в группу "Типичный Екатеринбург" местная жительница Юлия.

Кто повесил устрашающую фигуру пока неизвестно - автор не стал указывать свою личность.

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