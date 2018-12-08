2018-12-08T12:00:47+03:00
Происшествия

Уральского бизнесмена, который пропал на своей "ГАЗели" нашли погибшим

Сначала обнаружили авто предпринимателя, а потом и его самого
Елена БЛАГИНИНА
Поделиться:
Мужчину разыскивали почти неделюМужчину разыскивали почти неделю
Изменить размер текста:

26-летнего Максима Шмелева, предпринимателя из Березовского, который пропал 2 декабря, нашли мертвым. Его искали почти неделю. Через несколько дней поисков обнаружили "ГАЗель", на которой он уехал. Она стояла на обочине Режевского тракта - на 74 километре. Рация была вырвана, козырька не было, обшивка сидения была порвана, а двери и окна открыты.

Вскоре обнаружили и тело самого мужчины.

— По факту безвестного исчезновения мужчины было возбуждено уголовное дело, - рассказал Максим Чалков, пресс-секретарь СУ СКР по Свердловской области. - В ходе следственных оперативных мероприятий его тело обнаружили. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Средний Урал получит из федеральной казны 630 миллионов на дороги
Стало известно, из-за чего в Екатеринбурге убрали экспериментальный знак «Уступи всем, и можно направо»
Свердловским должникам на новогодние праздники вернут тепло и свет
Ситуация тяжёлая: за год на дорогах Среднего Урала погибло 345 человек
В Екатеринбурге улица Боевых дружин будет закрыта для транспорта еще полгода
Главную елку Екатеринбурга украсят светодиодным шатром
В Каменск-Уральском горе-мастер, пытаясь отремонтировать газовую плиту, спалил дом соседки
Притормози, водитель: на свердловских трассах установили новые камеры фиксации нарушений
Ехал на собеседование: на Урале водитель Renault погиб, врезавшись в стелу
В Екатеринбурге снесли парковку для грузовиков, перекрывшую выход к электричке
В Екатеринбурге в своем садовом доме сгорел 70-летний пенсионер
На скульптуры «Екатеринбург Арены» надели гигантские колпаки Деда Мороза
Свердловский губернатор презентовал мэрам своего нового зама
В аэропорту «Кольцово» изменили правила парковки
С небес на землю: депутаты Гордумы Екатеринбурга утвердят себе новые надбавки
Свердловские муниципалитеты получат на соцразвитие 104 миллиарда рублей
Уралец в свой день рождения расстрелял двоих соседей, попросивших его убавить музыку
Екатеринбургские льготники не торопятся записывать своих детей в первый класс
Начальник свердловской полиции раскритиковал работу миграционного отдела Верх-Исетского района
Свердловчане задолжали за коммунальные услуги 27 миллиардов рублей