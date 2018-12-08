2018-12-08T12:00:47+03:00
Происшествия

Уральского бизнесмена, который пропал на своей "ГАЗели" нашли погибшим

Сначала обнаружили авто предпринимателя, а потом и его самого
Елена БЛАГИНИНА
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Мужчину разыскивали почти неделюМужчину разыскивали почти неделю
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26-летнего Максима Шмелева, предпринимателя из Березовского, который пропал 2 декабря, нашли мертвым. Его искали почти неделю. Через несколько дней поисков обнаружили "ГАЗель", на которой он уехал. Она стояла на обочине Режевского тракта - на 74 километре. Рация была вырвана, козырька не было, обшивка сидения была порвана, а двери и окна открыты.

Вскоре обнаружили и тело самого мужчины.

— По факту безвестного исчезновения мужчины было возбуждено уголовное дело, - рассказал Максим Чалков, пресс-секретарь СУ СКР по Свердловской области. - В ходе следственных оперативных мероприятий его тело обнаружили. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются.

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