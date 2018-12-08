2018-12-08T12:05:41+03:00
Общество

Подростки из Екатеринбурга выиграли мировой конкурс робототехники в Дубае

Их роботы так впечатлили комиссию, что им дали первые места
Елена БЛАГИНИНА
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Фото: Леонид БайдеринФото: Леонид Байдерин
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Школьники из команды "Ёбург-стайл" заняли сразу два первых места на мировом конкурсе робототехники. Соревнования прошли в Дубае.

- Два первых места на мировом этапе Robocup Asia-Pacific в Дубае, Эмираты, - радуется Леонид Байдерин, тренер подростков. - Ребята выложились на 100% и получили первое место в основном выступлении и первое в суперкомандном зачете.

Всем детям от 13 до 15 лет, поэтому они выступали в старшей категории - Onstage Secondary. Оба робота профессионально сконструированы школьниками - они способны двигаться и говорить. Изобретения так впечатлили судей, что они признали ребят лучшими сразу в двух номинациях.

- Команда заняла 1 место в основном соревновании и 1 место в суперкомандном зачете, став единственной командой из России - дважды чемпионом состязаний Robocup за 22 года проведения фестиваля, - подчеркнул Байдерин.

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