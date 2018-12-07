Жириновский научит уральскую чиновницу Ольгу Глацких говорить с молодежью

СЕГОДНЯ 17:25 2018-12-07T17:26:46+03:00

Политик знает, что нужно делать, чтобы не попадать в скандалы

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен оказать профессиональную помощь уральской чиновнице «никто не просил вас рожать» Ольге Глацких. Политик готов провести личные мастер-класс для главы департамента свердловского департамента молодежной политики. Также лидер партии заявил, что обучение искусству общения будет выходом для Глацких, которая таким образом сможет избежать позорного изгнания из коридоров власти.

- Могу для Глацких и других чиновников провести мастер-класс, как общаться с молодыми людьми, чтобы молодежь понимала, а не требовала разогнать чиновников, - заявил Владимир Жириновский, которого цитирует издание iReactor.

Говоря о проблеме взаимоотношения чиновников и молодого поколения, политик отметил, что нужно кардинально менять отношение к молодежи и по-другому готовить кадровый состав.

Сегодня же Ольгу Глацких поддержал ее коллега – трехкратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Сергей Чепиков, призвавший критиков проявить милосердие и дать шанс чиновнице.

Раньше чиновницу ругали, а теперь предлагают помощь и поддерживают. Фото: скрин с видео

Ранее на Глацких обратил внимание российский премьер Дмитрий Медведев, отметивший, что перед громкими заявлениями надо «включать мозги».

ДОСЬЕ «КП»

Ольга Глацких родилась 13 февраля 1989 года в городе Лесной Свердловской области - сейчас ей 29 лет. В юности она входила в состав сборной России по художественной гимнастике и была олимпийской чемпионкой 2004 года в групповых упражнениях.

Затем она завершила спортивную карьеру и посвятила себя госслужбе: закончила МГУ имени М.В. Ломоносова и Финансовую Академию при Правительстве РФ, В 2016 году стала президентом общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации содействия развитию художественной гимнастики и каратэ «Русь», и в этом же году заняла пост директора Департамента молодежной политики Свердловской области.

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