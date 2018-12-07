2018-12-07T16:56:41+03:00
Общество

Президент Путин обновил судейский состав на Урале

На новые должности назначены шесть специалистов
Лев Истомин
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В свердловских судах - перестановки с подачи МосквыВ свердловских судах - перестановки с подачи Москвы
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в Свердловской области. Всего на новые должности назначены шесть специалистов.

Так, заместителем председателя Арбитражного суда Свердловской области стал Станислав Сидоркин, который раньше работал председателем пятого судебного состава судебной коллегии по гражданским делам.

На должность председателя Талицкого районного суда назначены Елена Шихалева, ранее исполнявшая обязанности председателя этого суда. Судьей Орджоникидзевского районного суда в Екатеринбурге стала Марина Терентьева, до этого трудившаяся в городе Березовском.

Теперь уже бывшая судья Верхнесалдинского районного суда Наталья Аубакирова стала судьей Ленинского районного суда Нижнего Тагила. Екатерина Щукина с поста помощника судьи Свердловского областного суда перешла на работу судьи Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила.

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