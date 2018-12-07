2018-12-07T16:56:41+03:00
Общество

Президент Путин обновил судейский состав на Урале

На новые должности назначены шесть специалистов
Лев Истомин
Поделиться:
В свердловских судах - перестановки с подачи МосквыВ свердловских судах - перестановки с подачи Москвы
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в Свердловской области. Всего на новые должности назначены шесть специалистов.

Так, заместителем председателя Арбитражного суда Свердловской области стал Станислав Сидоркин, который раньше работал председателем пятого судебного состава судебной коллегии по гражданским делам.

На должность председателя Талицкого районного суда назначены Елена Шихалева, ранее исполнявшая обязанности председателя этого суда. Судьей Орджоникидзевского районного суда в Екатеринбурге стала Марина Терентьева, до этого трудившаяся в городе Березовском.

Теперь уже бывшая судья Верхнесалдинского районного суда Наталья Аубакирова стала судьей Ленинского районного суда Нижнего Тагила. Екатерина Щукина с поста помощника судьи Свердловского областного суда перешла на работу судьи Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жириновский научит уральскую чиновницу Ольгу Глацких говорить с молодежью
Компактность – наше все: Екатеринбург будут застраивать по мировым стандартам
Прокуратура проверит законность 12-часовой задержки рейса Екатеринбург-Нячанг
В Екатеринбурге суд оставил под стражей блогера Александра Устинова
На ЕКАДе при столкновении двух фур погиб 71-летний дальнобойщик
Новой главой свердловских приставов стала начальница челябинского УФССП
«Она же извинилась»: чемпион Сергей Чепиков заступился за уральскую чиновницу Глацких
На телевидении отказываются показывать детский фильм, снятый по повести Крапивина
Прочитал и задумался: губернатор Евгений Куйвашев продаст на аукционе любимые книги
На дороге возле Режа перевернулась семья с ребенком
Пропавшая неделю назад нижнетагильская школьница нашлась в ТРЦ Екатеринбурга