2018-12-07T16:46:14+03:00
Недвижимость

Компактность – наше все: Екатеринбург будут застраивать по мировым стандартам

Город должен расти ввысь
Лев Истомин
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Город растет в ширь и в высотуГород растет в ширь и в высотуФото: Алексей БУЛАТОВ
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На 100+ Forum Russia, который в эти дни проходит в Екатеринбурге, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил перспективы застройки в уральской столице с главой министерства строительства и ЖКХ России Владимиром Якушевым.

Глава региона рассказал о стратегическом развитии Свердловской области в сфере строительства.

- Для Среднего Урала те вопросы, которые обсуждаются на площадке форума, крайне актуальны. Екатеринбург был внесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самый компактный город-миллионник в мире. И наша задача всегда была сохранять эту компактность, - рассказал губернатор.

По мнению региональных чиновников, уральская столица будет расти не только в ширь, но и ввысь, чтобы сохранить свою компактность.

В свою очередь Владимир Якушев заявил, что строительные нормы будут приведены в соответствие с международными стандартами.

- Мы более серьезно будем подходить к тому, чтобы нормы, связанные с техническим регулированием в строительстве, и нормы, связанные с ценообразованием, соответствовали сегодня, в том числе, международным стандартам, - заявил Якушев.

В 2018 году разработали сразу три международных стандарта в области применения технологий информационного моделирования в строительстве.

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