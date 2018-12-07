2018-12-07T15:51:44+03:00
Общество

Прокуратура проверит законность 12-часовой задержки рейса Екатеринбург-Нячанг

На рейс были зарегистрированы 329 пассажиров
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Работой одного из перевозчиков, сотрудничающих с «Кольцово» заинтересовалась уральская транспортная прокуратура. Авиакомпании Royal Flight 6 декабря задержала рейс из Екатеринбурга во вьетнамский Нячанг.

Вылет отменили, а резервный борт пассажирам предоставили только спустя 12 часов. На чартерный рейс были зарегистрированы 329 пассажиров, из которых 43 ребенка.

- Проводится проверка соблюдения прав пассажиров при задержке рейса в аэропорту «Кольцово». Будет дана оценка соблюдению авиаперевозчиком требований федеральных авиационных правил, регулирующих порядок воздушной перевозки пассажиров, грузов и багажа, - сообщили в ведомстве.

В том же день возникли проблемы у пассажиров этой же авиакомпании, вылетающих в уральскую столицу из Фукуока. Сначала рейс отложили на девять часов, а потом еще на сутки.

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