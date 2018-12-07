2018-12-07T15:36:52+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге суд оставил под стражей блогера Александра Устинова

Адвокаты обвиняемого пытались изменить меру пресечения
Павел ПИВОВАРОВ
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Новый год блогер встретит в СИЗО. Фото: личная страница Устинова в FacebookНовый год блогер встретит в СИЗО. Фото: личная страница Устинова в Facebook
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Владелец раскрученных телеграмм-каналов Александр Устинов, которого обвиняют в вымогательстве, останется под стражей до 25 января 2019 года. Свердловский областной суд отклонил апелляцию адвокатов скандального блогера. Защита пытались изменить меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде.

- Постановление уже вступило в законную силу, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе суда.

Устинов вовлек в свою незаконную деятельность нескольких человек. Часть из них уже задержана, в частности журналист Иван Бесценный и программист Антон Старк. По сведениям источника «КП», вчера Бесценному было предъявлено обвинение. Теперь мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее за Бесценного заступился бывший свердловский митрополит Викентий. Ныне митрополит Ташкентский и Узбекистанский отправил письмо на имя заместителя генерального прокурора России Владимира Малиновского.

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