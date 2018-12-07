2018-12-07T15:27:09+03:00
Происшествия

На ЕКАДе при столкновении двух фур погиб 71-летний дальнобойщик

Второй водитель выжил
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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На Екатеринбургской кольцевой дороге сегодня столкнулись два грузовика. Водитель «МАЗ» ехал в сторону Березовского и врезался в грузовой «Hyundai», разворачивающийся от обочины. От удара «МАЗ» выбросило с проезжей части и он «сел» на отбойник.

- В результате аварии 71-летний водитель «МАЗ» скончался на месте происшествия. Пострадали и оба грузовика. Известно, что за рулем «Hyundai» находился 42-летний мужчина, имеющий стаж вождения 17 лет, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Точные причины аварии будут установлены в ходе расследования.

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