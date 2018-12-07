2018-12-07T14:56:21+03:00
Общество

Новой главой свердловских приставов стала начальница челябинского УФССП

Предыдущий руководитель уволен
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УФССП по Челябинской областиФото: УФССП по Челябинской области
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В свердловском управлении судебных приставов сегодня произошли кадровые перестановки. Руководитель ведомства Владимир Осьмак покинул свой пост, причины его отставки не оглашаются.

Исполняющим обязанности главного судебного пристава на Среднем Урале назначена руководитель УФССП по Челябинской области Альбина Сухорукова. Соответствующий приказ подписал директор Федеральной службы судебных приставов.

В свою очередь должность Сухоруковой на Южном Урале пока будет замещать ее первый заместитель Юлия Третьякова.

Альбина Сухорукова окончила Челябинский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность в ФССП она начала в 2000 году в Тракторозаводском отделе Челябинска в качестве делопроизводителя.

Затем занимала должности судебного пристава-исполнителя, начальника межрайонного специализированного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам УФССП Челябинской области, главного специалиста-эксперта.

Позднее Альбина Сухорукова стала начальником отдела организации исполнительного производства УФССП по Свердловской области, а затем - заместителя главного судебного пристава Среднего Урала.

В 2014 году назначена руководителем службы судебных приставов Челябинской области.

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