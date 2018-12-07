СЕГОДНЯ 13:27 2018-12-07T13:27:12+03:00

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Создатели детского фильма «Бегство рогатых викингов», снятого по повести писателя Владислава Крапивина, рассказали, что картину не показывают на телевидении из-за низких рейтингов. Режиссер картины Илья Белостоцкий объяснил, что прокатчики ссылаются на показатели портала «Кинопоиск».

- Там довольно сложный алгоритм расчета рейтинга, - пишет Белостоцкий в Facebook. - В частности, есть минимальный порог количества проголосовавших — 500 зарегистрированных пользователей. После достижения этого порога система начинает рассчитывать рейтинг. На данный момент у фильма всего 37 голосов, что довольно печально.

«Бегство рогатых викингов» была написана в 1969 году. Съемки фильма начались еще в 2010-м, но растянулись на восемь лет и лента вышла в прокат лишь в апреле текущего года.