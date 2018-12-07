2018-12-10T16:01:18+03:00
Общество

Фильм, снятый по повести уральского писателя Крапивина, могут показать по ТВ

Картина уже собрала 448 тысяч рублей
Олег Галимов
Поделиться:
Комментарии: comments4
Фильм снимали 8 летФильм снимали 8 летФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Детский кинофильм «Бегство рогатых викингов», снятый российским режиссером Ильей Белостоцким по повести уральского писателя Владислава Крапивина, могут покаать по одному из центральных телеканалов.

- Сейчас ведутся переговоры, однако окончательного решения по этому вопросу еще нет, - рассказал создатель картины "Комсомолке".

Картина уже собрала в прокате 448 тысяч рублей, что немало для отечественного детского фильма. Также фильм получил 10 наград, включая Гран-при, на отечественных и зарубежных кинофестивалях.

- Всего «Бегство рогатых викингов» посмотрело около 10 тысяч зрителей: 3 тысячи пришли в кинотеатры. еще около трех тысяч увидели фильм на фестивалях, - говорит режиссер.

«Бегство рогатых викингов» была написана в 1969 году. Съемки фильма начались еще в 2010-м, но растянулись на восемь лет и лента вышла в прокат лишь в апреле текущего года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге ГАИшники создали е-mail для жалоб на опасные горки
Средний Урал получит из федеральной казны 630 миллионов на дороги
Стало известно, из-за чего в Екатеринбурге убрали экспериментальный знак «Уступи всем, и можно направо»
Свердловским должникам на новогодние праздники вернут тепло и свет
Ситуация тяжёлая: за год на дорогах Среднего Урала погибло 345 человек
В Екатеринбурге улица Боевых дружин будет закрыта для транспорта еще полгода
Главную елку Екатеринбурга украсят светодиодным шатром
В Каменск-Уральском горе-мастер, пытаясь отремонтировать газовую плиту, спалил дом соседки
Притормози, водитель: на свердловских трассах установили новые камеры фиксации нарушений
Ехал на собеседование: на Урале водитель Renault погиб, врезавшись в стелу
В Екатеринбурге снесли парковку для грузовиков, перекрывшую выход к электричке
В Екатеринбурге в своем садовом доме сгорел 70-летний пенсионер
На скульптуры «Екатеринбург Арены» надели гигантские колпаки Деда Мороза
Свердловский губернатор презентовал мэрам своего нового зама
В аэропорту «Кольцово» изменили правила парковки
С небес на землю: депутаты Гордумы Екатеринбурга утвердят себе новые надбавки
Свердловские муниципалитеты получат на соцразвитие 104 миллиарда рублей
Уралец в свой день рождения расстрелял двоих соседей, попросивших его убавить музыку
Екатеринбургские льготники не торопятся записывать своих детей в первый класс
Начальник свердловской полиции раскритиковал работу миграционного отдела Верх-Исетского района
Свердловчане задолжали за коммунальные услуги 27 миллиардов рублей