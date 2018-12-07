Фильм, снятый по повести уральского писателя Крапивина, могут показать по ТВ
Детский кинофильм «Бегство рогатых викингов», снятый российским режиссером Ильей Белостоцким по повести уральского писателя Владислава Крапивина, могут покаать по одному из центральных телеканалов.
- Сейчас ведутся переговоры, однако окончательного решения по этому вопросу еще нет, - рассказал создатель картины "Комсомолке".
Картина уже собрала в прокате 448 тысяч рублей, что немало для отечественного детского фильма. Также фильм получил 10 наград, включая Гран-при, на отечественных и зарубежных кинофестивалях.
- Всего «Бегство рогатых викингов» посмотрело около 10 тысяч зрителей: 3 тысячи пришли в кинотеатры. еще около трех тысяч увидели фильм на фестивалях, - говорит режиссер.
«Бегство рогатых викингов» была написана в 1969 году. Съемки фильма начались еще в 2010-м, но растянулись на восемь лет и лента вышла в прокат лишь в апреле текущего года.