7 Дек. 13:27 2018-12-10T16:01:18+03:00

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Детский кинофильм «Бегство рогатых викингов», снятый российским режиссером Ильей Белостоцким по повести уральского писателя Владислава Крапивина, могут покаать по одному из центральных телеканалов.

- Сейчас ведутся переговоры, однако окончательного решения по этому вопросу еще нет, - рассказал создатель картины "Комсомолке".

Картина уже собрала в прокате 448 тысяч рублей, что немало для отечественного детского фильма. Также фильм получил 10 наград, включая Гран-при, на отечественных и зарубежных кинофестивалях.

- Всего «Бегство рогатых викингов» посмотрело около 10 тысяч зрителей: 3 тысячи пришли в кинотеатры. еще около трех тысяч увидели фильм на фестивалях, - говорит режиссер.

«Бегство рогатых викингов» была написана в 1969 году. Съемки фильма начались еще в 2010-м, но растянулись на восемь лет и лента вышла в прокат лишь в апреле текущего года.