2018-12-07T12:56:02+03:00
Общество

Прочитал и задумался: губернатор Евгений Куйвашев продаст на аукционе любимые книги

Вырученные деньги направят в благотворительные фонды и медучреждения для помощи детям
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Сегодня в уральской столице пройдет традиционный благотворительный вечер - «Екатерининская ассамблея». Главная часть мероприятия - аукцион, на котором известные люди выставляют на торги свои вещи. Все вырученные от продажи деньги идут в благотворительные фонды и медучреждения для помощи детям. В прошлый раз ассамблея помогла собрать 23 миллиона рублей.

Среди лотов в этом году выставлены старинное фортепиано, бойцовские перчатки с автографом Хабиба Нурмагомедова, а также пять любимых книг губернатора Свердловской области.

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

- Я долго думал, что выставить на торги в этот раз. Решил, что это будут книги, которые я сам прочитал и которые заставили меня задуматься, вызвали эмоции. Я бы хотел поделиться этими эмоциями с кем-то еще, - написал в Instagram глава региона. - «Ёбург» - книга хоть и спорная, но поможет лучше понять Екатеринбург и наш регион. «Собачье сердце» Михаила Булгакова в комментариях не нуждается, но перечитать всегда полезно. «Петровы в гриппе и вокруг него» - замечательный роман уральского писателя. Если не читали, обязательно сделайте это.

Также Евгений Куйвашев продаст экземпляр автобиографического произведения Анри Шарьера «Мотылек» и роман Генриха Сенкевича о жизни первых христиан в Римской империи - «Камо Грядеши».

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