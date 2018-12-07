2018-12-07T12:20:14+03:00
Происшествия

На дороге возле Режа перевернулась семья с ребенком

Сейчас родители их дочка находятся в больнице
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ОМВД России по Режевскому районуФото: ОМВД России по Режевскому району
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В Режевском районе произошла авария, в которой пострадала семья с ребенком. Между селами Леневское и Шайтанское Toyota Town Ace вылетела с дороги и рухнула в кювет.

В салоне кроме водителя находилась его жена и 9-летняя дочь. Все трое получили различные травмы и были госпитализированы в Режевскую больницу.

Фото: ОМВД России по Режевскому району

Фото: ОМВД России по Режевскому району

- На момент ДТП девочка сидела на переднем пассажирском сидении, на коленях у матери. По данным отделения ГИБДД, большая часть всех дорожно-транспортных происшествий с участием детей - это аварии, в которых детиехали без специальных удерживающих устройств, - рассказали в ОМВД России по Режевскому району.

С начала года на территории Режевского района в ДТП пострадало пять детей-пассажиров.

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