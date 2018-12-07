На дороге возле Режа перевернулась семья с ребенком
В Режевском районе произошла авария, в которой пострадала семья с ребенком. Между селами Леневское и Шайтанское Toyota Town Ace вылетела с дороги и рухнула в кювет.
В салоне кроме водителя находилась его жена и 9-летняя дочь. Все трое получили различные травмы и были госпитализированы в Режевскую больницу.
Фото: ОМВД России по Режевскому району
- На момент ДТП девочка сидела на переднем пассажирском сидении, на коленях у матери. По данным отделения ГИБДД, большая часть всех дорожно-транспортных происшествий с участием детей - это аварии, в которых детиехали без специальных удерживающих устройств, - рассказали в ОМВД России по Режевскому району.
С начала года на территории Режевского района в ДТП пострадало пять детей-пассажиров.