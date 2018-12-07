Пропавшая неделю назад нижнетагильская школьница нашлась в ТРЦ Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 11:52 2018-12-07T11:55:15+03:00

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Полицейские Нижнего Тагила нашли исчезнувшую неделю назад 15-летнюю школьницу. Екатерина Иваницкая сказала воспитывающей ее бабушке, что съездит на день в гости к другу в Первоуральск. Однако на самом деле в это время беглянка ехала в другой город и уже знала, что обратно не вернется.

Полиция ежедневно прочесывала как Тагил, так и вела поиски в Екатеринбурге. В предыдущие побеги из дома школьницу находили в торговом центре уральской столицы. Так произошло и на этот раз.

- Инспектор ОДН постоянно звонила беглянке, но та игнорировала телефонные звонки, правда, отвечала на sms-сообщения. В итоге инспектор убедила девушку вернуться домой, - рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское». - В беседе с сотрудниками полиции Екатерина призналась, что не хочет жить в Нижнем Тагиле, так как все ее друзья находятся в Екатеринбурге, где ранее она воспитывалась в детском доме.

В уральской столице беглянка жила у подруги, но выдать приятельницу всячески отказывается.