2018-12-07T11:55:15+03:00
Общество

Пропавшая неделю назад нижнетагильская школьница нашлась в ТРЦ Екатеринбурга

В столицу Урала девушка уехала в поисках лучшей и веселой жизни
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские Нижнего Тагила нашли исчезнувшую неделю назад 15-летнюю школьницу. Екатерина Иваницкая сказала воспитывающей ее бабушке, что съездит на день в гости к другу в Первоуральск. Однако на самом деле в это время беглянка ехала в другой город и уже знала, что обратно не вернется.

Полиция ежедневно прочесывала как Тагил, так и вела поиски в Екатеринбурге. В предыдущие побеги из дома школьницу находили в торговом центре уральской столицы. Так произошло и на этот раз.

- Инспектор ОДН постоянно звонила беглянке, но та игнорировала телефонные звонки, правда, отвечала на sms-сообщения. В итоге инспектор убедила девушку вернуться домой, - рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское». - В беседе с сотрудниками полиции Екатерина призналась, что не хочет жить в Нижнем Тагиле, так как все ее друзья находятся в Екатеринбурге, где ранее она воспитывалась в детском доме.

В уральской столице беглянка жила у подруги, но выдать приятельницу всячески отказывается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге ГАИшники создали е-mail для жалоб на опасные горки
Средний Урал получит из федеральной казны 630 миллионов на дороги
Стало известно, из-за чего в Екатеринбурге убрали экспериментальный знак «Уступи всем, и можно направо»
Свердловским должникам на новогодние праздники вернут тепло и свет
Ситуация тяжёлая: за год на дорогах Среднего Урала погибло 345 человек
В Екатеринбурге улица Боевых дружин будет закрыта для транспорта еще полгода
Главную елку Екатеринбурга украсят светодиодным шатром
В Каменск-Уральском горе-мастер, пытаясь отремонтировать газовую плиту, спалил дом соседки
Притормози, водитель: на свердловских трассах установили новые камеры фиксации нарушений
Ехал на собеседование: на Урале водитель Renault погиб, врезавшись в стелу
В Екатеринбурге снесли парковку для грузовиков, перекрывшую выход к электричке
В Екатеринбурге в своем садовом доме сгорел 70-летний пенсионер
На скульптуры «Екатеринбург Арены» надели гигантские колпаки Деда Мороза
Свердловский губернатор презентовал мэрам своего нового зама
В аэропорту «Кольцово» изменили правила парковки
С небес на землю: депутаты Гордумы Екатеринбурга утвердят себе новые надбавки
Свердловские муниципалитеты получат на соцразвитие 104 миллиарда рублей
Уралец в свой день рождения расстрелял двоих соседей, попросивших его убавить музыку
Екатеринбургские льготники не торопятся записывать своих детей в первый класс
Начальник свердловской полиции раскритиковал работу миграционного отдела Верх-Исетского района
Свердловчане задолжали за коммунальные услуги 27 миллиардов рублей