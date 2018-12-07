2018-12-07T11:47:09+03:00
Недвижимость

Батареи екатеринбуржцев похолодеют из-за нехватки газа

Это может коснуться жителей двух районов
Олег Галимов
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Специалисты уже прорабатывают возможность перевода жителей на резервные теплоисточникиСпециалисты уже прорабатывают возможность перевода жителей на резервные теплоисточникиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В начале следующей недели ТЭЦ «Академическая» может снизить температуру батарей из-за недопоставки газа. В компании «Т Плюс» это объяснили перебоями поставок со стороны Газпром трансгаз Екатеринбург».

- Согласно письму, работы планируется проводить в течение 24 часов, начиная с 06:00 мск 10 декабря, - сообщили в пресс-службе «Т Плюс». - В этот период ТЭЦ «Академическая» будет вынуждена снизить потребление газа на 60%. Газоснабжение централи будет осуществляться только для нужд водогрейных котлов. Также будут отключены ТЭЦ-19 и Гурзуфская котельная.

Специалисты уже прорабатывают возможность перевода жителей на резервные теплоисточники.

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