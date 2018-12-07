Батареи екатеринбуржцев похолодеют из-за нехватки газа
В начале следующей недели ТЭЦ «Академическая» может снизить температуру батарей из-за недопоставки газа. В компании «Т Плюс» это объяснили перебоями поставок со стороны Газпром трансгаз Екатеринбург».
- Согласно письму, работы планируется проводить в течение 24 часов, начиная с 06:00 мск 10 декабря, - сообщили в пресс-службе «Т Плюс». - В этот период ТЭЦ «Академическая» будет вынуждена снизить потребление газа на 60%. Газоснабжение централи будет осуществляться только для нужд водогрейных котлов. Также будут отключены ТЭЦ-19 и Гурзуфская котельная.
Специалисты уже прорабатывают возможность перевода жителей на резервные теплоисточники.