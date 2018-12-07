2018-12-07T11:30:35+03:00
Общество

Свердловчанка отсудила 160 тысяч рублей за душ с потолка

В какой-то момент квартиру женщины начало топить кипятком
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Квартиранты пытались переложить вину на хозяйку жилищаКвартиранты пытались переложить вину на хозяйку жилищаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбурженка засудила арендаторов соседской квартиры за то, что те испортили ей ремонт. В один из дней жилище Людмилы оказалось затоплено кипятком, льющимся с потолка. Причина оказалась в неправильно установленных счетчиках.

Экспертиза показала, что на приведение квартиры в порядок женщине придется потратить 145 тысяч рублей. Эту сумму Людмила и попросила у квартиросъемщиков - компании «Находка». Не получив ответа, она подала иск в суд, где просила взыскать с виновника ущерб, компенсацию морального вреда, расходы на экспертизу - всего 200 тысяч рублей.

Требования Людмилы суд удовлетворил частично, взыскав с ООО 160 тысяч рублей. Но ответчика решение не устроило и он подал жалобу в Свердловский областной суд. В фирме утверждали, что вина на владелице квартиры - замена счетчиков производилась с ее согласия и после этого работники «Находки» здесь уже не жили.

- Судебная коллегия согласилась с тем, что затопление произошло вследствие некачественно проведенных работ по замене приборов учета, владение и пользование которой осуществляло ООО «Находка». Именно представители юридического лица пустили работников сторонней организации в квартиру для замены приборов учета, при этом каких-либо доказательств согласования этих действий с хозяйкой квартиры представлено не было, - сказали в пресс-службе облсуда. - Таким образом, решение оставлено без изменения.

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