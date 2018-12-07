2018-12-07T09:52:16+03:00
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От 5 до 500 тысяч: конституционный суд РФ разрешил регионам штрафовать гряземесов

Денежную сумму наказания субъекты смогут назначать по своему усмотрению
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Оставление машин на зеленых насаждениях является нарушением, независимо от того причинен растениям вред или нетОставление машин на зеленых насаждениях является нарушением, независимо от того причинен растениям вред или нетФото: Алексей БУЛАТОВ
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Конституционный суд России разрешил региональным властям штрафовать автомобилистов, паркующихся на газонах. Соответствующее решение служителей Фемиды опубликовал в своем Facebook депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер.

Исход дела решило рассмотрение апеляции москвички, которая оспаривала свой штраф за стоянку на лужайке. Женщина утверждала, что область превысила полномочия, ведь дорожное движение находится под контролем федеральных властей.

Но жалобу автоледи отклонили, признав, что «в соответствии с приведенным нормативным регулированием субъект Российской Федерации вправе своим законом установить административную ответственность за административные правонарушения в области благоустройства, в том числе совершенные с использованием транспортных средств».

- Несмотря на сопротивление местных сутяжников, и Свердловская область вправе принять такой закон. Чем мы и воспользуемся на ближайшем заседании ЗАКССО. А именно, 18 декабря будем рассматривать проект закона СО «Об административных правонарушениях», - написал Вячеслав Вегнер.

В документах суда разъясняется, что оставление машин на зеленых насаждениях является нарушением, независимо от того причинен растениям вред или нет. Это в любом случае портит эстетику территории города, негативно сказывается на безопасности и комфорте жителей и затрудняет облагораживание объектов благоустройства.

После вступления закона в силую для горожан штрафы составят до 5000 рублей, для должностных лиц - до 40 000, для юридических лиц - до 500 000 рублей.

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