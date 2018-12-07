В Екатеринбурге спалили фейерверком дорогой кроссовер

7 Дек. 08:55 2018-12-07T09:02:21+03:00

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В Екатеринбурге сегодня неизвестный злоумышленник поджег Toyota RAV 4. Причем сделал это он с помощью фейерверка. Как рассказал очевидец, машина была припаркована возле одного из домов на против ТРЦ Парк-Хаус. Около 4:30 к иномарке подошел человек, разбил стекло, закинул в салон шашку с салютом и бросился бежать.

- На место выезжала следственно-оперативная группа полиции. Зафиксированы повреждения стекла автомобиля и следы воспламенения в салоне иномарки. Владелец иномарки обратился с заявлением. Проводится проверка, в рамках которой устанавливается ущерб, полицейские опрашивают жителей ближайших домов, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Кто-то закинул в машину шашку.Видео: "Инцидент Екатеринбург"

Очевидцев поджега просят обратиться в дежурную часть отдела полиции № 3 по телефону (343) 356-42-03.