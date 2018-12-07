2018-12-07T08:36:07+03:00
Общество

Уральские туристы второй день не могут улететь из Вьетнама

Рейс из аэропорта Фукуока переносили уже несколько раз
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Самолет приземлится в Екатеринбурге только 8 декабряСамолет приземлится в Екатеринбурге только 8 декабряФото: Алексей БУЛАТОВ
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У свердловчан, отдыхавших во Вьетнаме на острове Фукуок, неожиданно продлился отпуск. Правда, радости это туристам не доставило, так как все это время люди проводят в аэропорту.

Еще 6 декабря уральцы должны были вернуться в Екатеринбург, но рейс компании Royal Flight отложили на девять часов из-за поломки.

А спустя это время пассажирам объявили, что домой они отправятся еще не ранее, чем через день. По данным он-лайн табло «Кольцово», самолет вылетит в столицу Урала только сегодня в 20:20, а приземлится в 3:40 8 декабря.

С задержкой прилетит с Фукуока и борт «Azur air». Самолет должен был сесть в «Кольцово» в 20:30, но вместо этого прибудет в 22:35. Причиной завывают позднее прибытие.

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