2018-12-07T08:02:00+03:00
Общество

Погода порадует екатеринбуржцев солнечным и бесснежным уик-эндом

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Со следующей недели станет еще теплееСо следующей недели станет еще теплееФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральская погода, несмотря на то, что уже начинается вторая неделя зимы, пока не спешит морозить свердловчан. Температуры, хоть и отрицательные, но столбики термометров не опускаются ниже -10 градусов.

В пятницу, 7 декабря, синоптики обещают -7 градусов, переменную облачность, без осадков. Ветер южный три метра в секунду.

В субботу, 8 декабря, днем будет -7 градусов, ночью -10. Сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер южный два метра в секунду.

В воскресенье, 9 декабря, дневная температура воздуха составит -7 градусов, ночная -9. Будет облачно с прояснениями. Снега также не ожидается. Ветер юго-восточный один метр в секунду.

С начала следующей недели в город вернутся снегопады, однако при этом станет еще теплее. По прогнозам синоптиков, днем будет всего -4 градуса

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