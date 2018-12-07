Погода порадует екатеринбуржцев солнечным и бесснежным уик-эндом

7 Дек. 07:56 2018-12-07T08:02:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Уральская погода, несмотря на то, что уже начинается вторая неделя зимы, пока не спешит морозить свердловчан. Температуры, хоть и отрицательные, но столбики термометров не опускаются ниже -10 градусов.

В пятницу, 7 декабря, синоптики обещают -7 градусов, переменную облачность, без осадков. Ветер южный три метра в секунду.

В субботу, 8 декабря, днем будет -7 градусов, ночью -10. Сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер южный два метра в секунду.

В воскресенье, 9 декабря, дневная температура воздуха составит -7 градусов, ночная -9. Будет облачно с прояснениями. Снега также не ожидается. Ветер юго-восточный один метр в секунду.

С начала следующей недели в город вернутся снегопады, однако при этом станет еще теплее. По прогнозам синоптиков, днем будет всего -4 градуса